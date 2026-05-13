Prateek Yadav Death 2026: भाई प्रतीक यादव के निधन पर भावुक हुए अखिलेश यादव

प्रतीक यादव के निधन की खबर फैलते ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और शुभचिंतक बड़ी संख्या में अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जुटने लगे। हर कोई इस खबर से स्तब्ध दिखाई दिया। कई लोगों का कहना था कि प्रतीक यादव बेहद मिलनसार और शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। कम उम्र में उनका जाना सभी के लिए चौंकाने वाला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और फेसबुक पर भी हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी दुख जताया। कई नेताओं ने कहा कि इतनी कम उम्र में किसी युवा का इस तरह अचानक दुनिया छोड़ जाना बेहद पीड़ादायक है।