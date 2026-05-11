2027 में 2017 से बड़ी जीत दर्ज करेगी भाजपा, मंत्रिमंडल विस्तार बाद बोले सुरेश खन्ना

वित्त मंत्री बोले- योगी सरकार के काम पर जनता को भरोसा, और मजबूत बहुमत के साथ होगी वापसी (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
BJP Will Break 2017 Record in UP 2027 Polls: उत्तर प्रदेश की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। योगी सरकार में हुए नए विस्तार के बीच प्रदेश के वित्त मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश खन्ना ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा न केवल सत्ता में वापसी करेगी, बल्कि 2017 के रिकॉर्ड बहुमत को भी पीछे छोड़ते हुए पहले से अधिक सीटें हासिल करेगी।
सुरेश खन्ना ने मंत्रिमंडल विस्तार को सरकार की मजबूती, बेहतर प्रशासन और सामाजिक संतुलन की दिशा में अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार लगातार विकास, कानून व्यवस्था और जनकल्याण के मुद्दों पर काम कर रही है, जिसका सीधा लाभ जनता तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि जनता का विश्वास भाजपा सरकार पर लगातार मजबूत होता जा रहा है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं और बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने कहा,“2027 में भाजपा पहले से ज्यादा ताकत के साथ सत्ता में लौटेगी। जनता ने विकास देखा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया है। 2017 का रिकॉर्ड भी इस बार टूटेगा।” खन्ना का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्ष लगातार भाजपा सरकार को बेरोजगारी, महंगाई और अन्य मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भाजपा की ओर से यह बयान राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सुरेश खन्ना ने हालिया मंत्रिमंडल विस्तार को सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नए चेहरों को जिम्मेदारी दी है। इससे सरकार और संगठन दोनों मजबूत होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए आगामी चुनावों की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी विभिन्न जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश कर रही है ताकि 2027 के चुनाव में मजबूत स्थिति बनाई जा सके।
वित्त मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने कई क्षेत्रों में नई पहचान बनाई है। उन्होंने विशेष रूप से कानून व्यवस्था, एक्सप्रेस वे निर्माण, निवेश, मेडिकल कॉलेज, बिजली व्यवस्था और किसानों के हित में किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश को अपराध और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन आज प्रदेश निवेश और विकास का केंद्र बन रहा है। देश-विदेश की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। खन्ना ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम किया है। गरीबों को मुफ्त राशन, किसानों को योजनाओं का लाभ, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार लगातार सक्रिय है।
अपने बयान के दौरान सुरेश खन्ना ने विपक्षी दलों पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता के सामने रखने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। विपक्ष केवल भ्रम फैलाने और नकारात्मक राजनीति करने में लगा हुआ है।उन्होंने कहा,“जनता अब विकास की राजनीति को समझ चुकी है। केवल आरोप लगाने से चुनाव नहीं जीते जाते। भाजपा ने जमीन पर काम किया है और जनता उसी के आधार पर वोट देगी।”उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों के गठबंधन और बयानबाजी का भाजपा पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि जनता विकास और सुशासन के मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़ी है।
भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 300 से अधिक सीटें हासिल की थीं। इसके बाद 2022 में भी पार्टी सत्ता में वापसी करने में सफल रही। लगातार दो बार सरकार बनाने के बाद भाजपा अब तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा 2027 के चुनाव को लेकर अभी से संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर तैयारी में जुट गई है। मंत्रिमंडल विस्तार, सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय नेतृत्व को मजबूत करना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।
सुरेश खन्ना के बयान के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह देखा जा रहा है। पार्टी के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर सरकार की उपलब्धियों और भाजपा की चुनावी संभावनाओं को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी हैं। भाजपा नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और प्रदेश में भाजपा का संगठन पहले से अधिक मजबूत हुआ है। ऐसे में 2027 में पार्टी के प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी आत्मविश्वास है।
हालांकि भाजपा के दावों के बीच विपक्ष भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दल भाजपा को घेरने के लिए लगातार मुद्दे उठा रहे हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्याएं और सामाजिक मुद्दों को विपक्ष चुनावी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। भाजपा जहां विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जनता के बीच जाएगी, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों को चुनौती देने की रणनीति बनाएगा।
भाजपा नेताओं का कहना है कि आने वाले समय में सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा। पार्टी संगठन बूथ स्तर तक सक्रिय होकर जनता के बीच सरकार के कामों को लेकर अभियान चलाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने भी कहा कि भाजपा का फोकस केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार काम कर रही है।
मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बाद आए सुरेश खन्ना के बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। भाजपा जहां इसे आत्मविश्वास और विकास की राजनीति बता रही है, वहीं विपक्ष इसे चुनावी बयानबाजी करार दे रहा है। फिलहाल इतना तय है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है, लेकिन उसकी राजनीतिक तैयारी और बयानबाजी अभी से तेज हो चुकी है। भाजपा ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि पार्टी तीसरी बार सत्ता में वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। अब आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाती है, इस पर सभी की नजर बनी रहेगी।
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