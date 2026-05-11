2027 में 2017 से बड़ी जीत दर्ज करेगी भाजपा, मंत्रिमंडल विस्तार बाद बोले सुरेश खन्ना

वित्त मंत्री ने कहा कि योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने कई क्षेत्रों में नई पहचान बनाई है। उन्होंने विशेष रूप से कानून व्यवस्था, एक्सप्रेस वे निर्माण, निवेश, मेडिकल कॉलेज, बिजली व्यवस्था और किसानों के हित में किए गए कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक समय उत्तर प्रदेश को अपराध और अव्यवस्था के लिए जाना जाता था, लेकिन आज प्रदेश निवेश और विकास का केंद्र बन रहा है। देश-विदेश की कंपनियां उत्तर प्रदेश में निवेश कर रही हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। खन्ना ने कहा कि भाजपा सरकार ने बिना भेदभाव के सभी वर्गों के लिए काम किया है। गरीबों को मुफ्त राशन, किसानों को योजनाओं का लाभ, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार लगातार सक्रिय है।