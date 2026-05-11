Road Accident in UP: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा; ट्रक से भिड़ी स्लीपर बस, 13 यात्री घायल

तेज रफ्तार डबल डेकर स्लीपर बस चालक को झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी। हादसा इतना जोरदार था कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में बस और ट्रक चालक समेत 13 लोग घायल हो गए। घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।