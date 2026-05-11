11 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

Road Accident in UP: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा; ट्रक से भिड़ी स्लीपर बस, 13 यात्री घायल

Road Accident On Lucknow Agra Expressway: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा होने की वजह से 13 यात्री घायल हो गए। जानिए पूरा मामला क्या है?

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

May 11, 2026

horrific road accident on lucknow agra expressway sleeper bus collides with truck 13 passengers injured

सांकेतिक फोटो

Road Accident On Lucknow Agra Expressway: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक से स्लीपर बस भिड़ गई। इस वजह से 13 यात्री घायल हो गए।

तेज रफ्तार डबल डेकर स्लीपर बस चालक को झपकी आने के कारण अनियंत्रित होकर आगे चल रहे ट्रक से जा भिड़ी। हादसा इतना जोरदार था कि बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ट्रक पलट गया। इस दुर्घटना में बस और ट्रक चालक समेत 13 लोग घायल हो गए। घटना के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस और यूपीडा की टीम ने राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

अरौल टोल प्लाजा के पास हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक,हादसालखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 221 पर अरौल टोल प्लाजा के पास हुआ। टेग्रा एक्सप्रेस की डबल डेकर बस पटना से करीब 40 यात्रियों को लेकर दिल्ली जा रही थी। सोमवार सुबह करीब 5:30 बजे बस चालक को झपकी आ गई, जिससे तेज रफ्तार बस अचानक अनियंत्रित हो गई और आगे चल रहे ट्रक में पीछे से टकरा गई।

टक्कर के बाद पलट गया ट्रक

बस की टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक सड़क पर पलट गया। बताया जा रहा है कि ट्रक में आरारोट लदा हुआ था और वह सिलीगुड़ी से सहारनपुर जा रहा था। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। कई यात्री सीटों के बीच फंस गए, जिन्हें बाहर निकालने में पुलिस और राहत टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

पुलिस और यूपीडा ने चलाया राहत अभियान

घटना की सूचना मिलते ही एसीपी सुभाष चंद्र, इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। यूपीडा के सुरक्षाकर्मियों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। घायलों को बस से बाहर निकालकर तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित न हो, इसके लिए हाइड्रा मशीन की मदद से पलटे ट्रक और क्षतिग्रस्त बस को सड़क किनारे कराया गया।

तीन घायलों की हालत गंभीर

सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने तीन घायलों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया। गंभीर रूप से घायल लोगों में नीरज, बबलू और रितेश शामिल हैं।वहीं अन्य घायलों का प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया।

हादसे में घायल हुए लोग

हादसे में घायल लोगों में बस चालक औरैया के बाबरपुर निवासी अतुल पुत्र अमर सिंह और ट्रक चालक एटा के कुतुबपुर निवासी भोले पुत्र देवेंद्र सिंह भी शामिल हैं। इसके अलावा नीरज, बबलू, रितेश, विकलेश, सुदीप सिंह, वीरपाल, रजत कुमार, बिट्टू पटेल, निरंजन, प्रीति और आसिफ भी घायल हुए हैं। घायल यात्री बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं।

100 से ज्यादा थी बस की रफ्तार

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हादसा चालक को झपकी आने की वजह से हुआ। अनुमान लगाया जा रहा है कि दुर्घटना के समय बस की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक थी।इंस्पेक्टर जनार्दन सिंह यादव ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मामले में तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुरक्षित यात्रियों को भेजा गया गंतव्य

हादसे में सुरक्षित बचे यात्रियों को अन्य वाहनों की व्यवस्था कर उनके गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुर्घटना के कारणों का विस्तृत आकलन किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

यूपी के 5 पुलिसकर्मियों की हरियाणा में मौत, एक्सप्रेस-वे पर ओवरटेक करते समय टकराई स्कॉर्पियो
जालौन
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 May 2026 09:19 am

Published on:

11 May 2026 09:00 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / Road Accident in UP: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा; ट्रक से भिड़ी स्लीपर बस, 13 यात्री घायल

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP News: जनगणना फॉर्म के ‘अचरज’ भरे सावल! दो पत्नियां और दो पति होने पर क्या जवाब देना होगा?

questions on census form piqued people interest what answers given if two wives and two husbands up news
लखनऊ

यूपी में टैक्स फ्री हुई फिल्म ‘कृष्णावतारम’, सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा, जानें फिल्म पर क्या कहा

Yogi Adityanath Declares Krishnavataram Part 1 Tax Free In UP
बॉलीवुड

UP Politics: समाजवादी पार्टी ने ‘अंदरखाने’ बंगाल चुनाव के नतीजों से लिए कई सबक! अब इस रणनीति पर होगा काम

samajwadi party learning lessons from west bengal elections up politics lucknow news
लखनऊ

UP कैबिनेट में पूजा पाल को नहीं मिली जगह: अखिलेश बोले- जो हमारे ना हो सके, वो किसी के वफादार क्या होंगे?

Akhilesh Yadav
लखनऊ

सपा राज में कटियाबाजों को संरक्षण मिला’ -ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का बड़ा हमला

ऊर्जा मंत्री का सपा पर बड़ा हमला, बोले- “बिजली व्यवस्था को बर्बाद कर गए, योगी सरकार ने सुधारा सिस्टम” (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.