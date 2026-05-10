UP कैबिनेट में पूजा पाल को नहीं मिली जगह: अखिलेश बोले- जो हमारे ना हो सके, वो किसी के वफादार क्या होंगे?

कौशांबी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल को यूपी कैबिनेट (UP Cabinet) में जगह नहीं मिलने पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बागी नेताओं को 'भागी' कहकर तंज कसा है। सपा मुखिया ने कहा कि महिलाओं की बड़ी-बड़ी बात करने वाली भाजपा ने मंत्रिमंडल विस्तार मे पूजा पाल और अन्य 'भागी' विधायकों को जगह नहीं दी। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा- जो धोखा देकर गए हैं, वो किसी के वफादार क्या होंगे? जो हमारे ना हो सके, वो आपके क्या होंगे?