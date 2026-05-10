BJP MLA Asha Maurya: योगी कैबिनेट विस्तार के बाद भाजपा विधायक आशा मौर्या का छलका दर्द

भाजपा विधायक आशा मौर्य की पहली पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। उन्होंने लिखा कि देश-प्रदेश से आए फोन कॉल, सोशल मीडिया पर मिले समर्थन और शुभकामनाओं के लिए वह सभी लोगों की आभारी हैं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा को अब समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं दिखाई दे रही, बल्कि बाहर से आए “बागी और दलबदलू नेताओं” को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने अपने समाज का जिक्र करते हुए कहा कि मौर्य समाज के संघर्षशील और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कहीं न कहीं पीड़ादायक है। इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बिना किसी का नाम लिए साफ संकेत दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार में ऐसे नेताओं को तरजीह दी गई, जो हाल के वर्षों में भाजपा में आए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका इशारा उन नेताओं की तरफ था, जो अन्य दलों से भाजपा में शामिल हुए और उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिली।