बदरीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा: 27 लोगों को लेकर जा रही बस पलटी, चीख-पुकार मची, कई घायल

पुलिस ने बताया कि हादसे में 7 तीर्थयात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को 108 एंबुलेंस से राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश भेजा गया है। अन्य यात्रियों को मामूली चोट लगी है, वे सभी सुरक्षित हैं। बस में सवार सभी यात्री उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले हैं। सभी तीर्थयात्री लखीमपुर खीरी से भगवान के दर्शन करने आए थे। दर्शन के बाद वे सभी वापस लौट रहे थे, रास्ते में उनकी बस हादसे का शिकार हो गई।