राहुल गांधी का पीए बन कांग्रेसियों से करोड़ों की ठगी का मामला: आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश प्रभारी पहुंची देहरादून

Uttarakhand Dehradun Congress: देहरादून पुलिस ने राहुल गांधी के पर्सनल सेक्रेटरी बनकर कांग्रेसी नेताओं को ही ठगने वाले को गिरफ्तार किया है, जो पार्टी में पद और टिकट दिलवाने के नाम पर मोटी रकम वसूल करता था। उसके जाल में देश भर के नेता फंस चुके हैं। महिला नेता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जो अमृतसर का रहने वाला है। मामला राजपुर थाना क्षेत्र का है। इधर कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रदेश अध्यक्ष इसे साजिश बता रहे हैं। वहीं उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा देहरादून पहुंच चुकी हैं। उनकी यात्रा को आरोप प्रत्यारोप से जोड़कर देखा जा रहा है।