चारधाम यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब, ऑफलाइन पंजीकरण केंद्रों पर भी लंबी कतारें

Char Dham Yatra: चार धाम यात्रा के लिए बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री हरिद्वार पहुंच रहे हैं। यहां पर मौके पर ही चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण किया जा रहा है। चार धाम यात्रा प्रशासन और नियंत्रण संगठन ने हरिद्वार, ऋषिकेश और विकास नगर में चार धाम व्यक्तियों के लिए पंजीकरण काउंटर बनाए हैं, जहां पर रोजाना हजारों की संख्या में तीर्थ यात्री ऑफलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। चार धाम यात्रा प्रशासन और नियंत्रण संगठन के विशेष कार्याधिकारी ने बताया कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तीस काउंटर बनाए गए हैं। भीड़ बढ़ने पर मोबाइल टीमें भी लगाई जाएंगी। गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से धार्मिक पुस्तकों के लिए स्टॉल लगाया गया है। मौके पर बड़ी संख्या में