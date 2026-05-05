मेरी फाइल नागलोक या स्वर्गलोक भेज दी क्या? सरकारी आवास देरी पर भड़के धामी के मंत्री

खजान दास ने दोनों अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बताया कि 20 मार्च को मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 23 मार्च को नियमानुसार यमुना कॉलोनी में सरकारी आवास के लिए आवेदन किया था। लेकिन मई की शुरुआत तक भी उन्हें यह स्पष्ट नहीं बताया गया कि कौन सा आवास मिलेगा। जब भी उनका स्टाफ विभाग से जानकारी लेने पहुंचता है तो हर बार यही जवाब मिलता है ‌कि फाइल आगे भेज दी गई है। इसी बात से नाराज हो मंत्री ने तंज कसते हुए पूछा कि फाइल आखिर कहां भेज दी गई है, जहां से वापस नहीं आ रही है ? नागलोक या स्वर्गलोक?