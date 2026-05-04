दोस्ती करके लड़की को बाहर घुमाने ले गया युवक, नशा पिलाकर रेप किया…रोंगटे खड़े कर देगी नाबालिग की दास्तां

कार्तिक ने रास्ते में किशोरी को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, जिसमें कोई नशीला पदार्थ मिला हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि नशीली कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह बेहोश हो गई, जिसका फायदा उठाकर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि आरोपी कार्तिक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस की टीमें आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।