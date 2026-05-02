मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने तत्काल प्रभाव से पोक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। सीआईयू (क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट) को कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसने तेजी दिखाते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।