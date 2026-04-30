17 साल बाद फिर गूंजी गोलियों की तड़तड़ाहट, सीने के पास से चीरती हुई निकली 3 गोलियां, मुठभेड़ में बदमाश ढेर

घटना प्रेमनगर थाना क्षेत्र के पौंध इलाके की है। रात करीब साढ़े दस बजे कार सवार तीन बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर देवराज को सड़क पर रोक लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने देवराज को गोली मार दी और उनसे मोबाइल व दो लाख रुपये से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। बताया कि बदमाश गुजरात नंबर की काले रंग की कार में सवार होकर ‘विश्रांति’ की तरफ भागे हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी।