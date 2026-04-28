स्कूलों की टाइमिंग 1 मई से बदलेगी, जानें क्यों शुरू होने जा रही है उत्तराखंड में नई व्यवस्था

New Time Table : प्रदेश के सभी सरकारी, अर्द्ध सरकारी और निजी स्कूलों के खुलने और बंद होने की टाइमिंग एक मई से बदलने वाली है। बता दें कि इन दिनों उत्तराखंड में भयंकर गर्मी चल रही है। भीषण गर्मी के कारण लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। स्कूली बच्चों को भी गर्मी से बड़ी परेशानी हो रही है। दिन में चल रही हीटवेव शरीर को झुलसा रही है। इसी को देखते हुए शिक्षा महकमा स्कूल टाइमिंग में बदलाव की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने सोमवार को श्रीनगर में कहा कि एक मई से सरकारी स्कूल सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक संचालित होंगे। बता दें कि अभी स्कूल सुबह 7:45 बजे से दोपहर 2:05 बजे तक चल रहे हैं। हालांकि इससे पहले शिक्षा महानिदेशक की ओर से स्थानीय स्तर पर स्कूलों के समय में बदलाव का अधिकार जिले के अधिकारियों को दे दिए हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री ने पूरे राज्य में स्कूलों के लिए मौजूदा गर्मी की स्थिति को देखते हुए एक समान समय रखने की बात की है। नई व्यवस्था एक मई से शुरू होने जा रही है। हालांकि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अभी गर्मी का असर नहीं दिख रहा है। यहां लोग सुबह-शाम अब भी गर्म कपड़े पहन रहे हैं। शासन स्तर से आदेश जारी होने के बाद पर्वतीय इलाकों में भी स्कूलों की टाइमिंग बदल जाएगी।