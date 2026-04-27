चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन पर दिल्ली में मंथन, CM धामी ने हरदीप पुरी से की मुलाकात, LPG आपूर्ति बढ़ाने की मांग

मुख्यमंत्री ने कहा कि जून से सितम्बर के मध्य मानसून अवधि में उत्तराखंड को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पर्वतीय भू-भाग एवं दुर्गम परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों में एलपीजी गैस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने व्यावसायिक सिलेंडरों का अतिरिक्त 5 प्रतिशत (लगभग 48,397 सिलेंडर) आवंटन सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों का प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।