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चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन पर दिल्ली में मंथन, CM धामी ने हरदीप पुरी से की मुलाकात, LPG आपूर्ति बढ़ाने की मांग

CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से भेंट कर चारधाम यात्रा के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति 100% रखने और आपदा हेतु 5% अतिरिक्त कोटा देने का अनुरोध किया।

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देहरादून

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Aman Pandey

Apr 27, 2026

CM pushkar singh dhami

CM पुष्कर सिंह धामी। फोटो सोर्स-IANS

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी से नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में भेंट कर उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदाजन्य संवेदनशीलता के दृष्टिगत विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की।

'राज्य को लगभग 9,67,949 व्यावसायिक सिलेंडरों की आवश्यकता'

मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के निर्बाध, सुरक्षित एवं सुचारू संचालन हेतु व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति को पूर्ववत् 100 प्रतिशत बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने अवगत कराया कि राज्य में अप्रैल से नवम्बर तक संचालित होने वाली चारधाम यात्रा के दौरान देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है, जिससे व्यावसायिक एलपीजी की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इस अवधि में राज्य को लगभग 9,67,949 व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की आवश्यकता होती है।

आपदा प्रबंधन के लिए '5 प्रतिशत अतिरिक्त' कोटा का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने कहा कि जून से सितम्बर के मध्य मानसून अवधि में उत्तराखंड को प्रतिवर्ष प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पर्वतीय भू-भाग एवं दुर्गम परिस्थितियों के कारण आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों में एलपीजी गैस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने व्यावसायिक सिलेंडरों का अतिरिक्त 5 प्रतिशत (लगभग 48,397 सिलेंडर) आवंटन सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों का प्रभावी एवं त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन आधारित है, जिसमें धार्मिक पर्यटन, तीर्थाटन एवं साहसिक पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। चारधाम यात्रा राज्य की आस्था, सांस्कृतिक पहचान एवं आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख आधार है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करते हुए आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन प्रदान किया तथा राज्य के हितों के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

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Updated on:

27 Apr 2026 04:55 pm

Published on:

27 Apr 2026 04:51 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / चारधाम यात्रा और आपदा प्रबंधन पर दिल्ली में मंथन, CM धामी ने हरदीप पुरी से की मुलाकात, LPG आपूर्ति बढ़ाने की मांग

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