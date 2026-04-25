उत्तराखंड की सियासत में उबाल: महिला रैली में CM धामी ने साधा निशाना, राहुल गांधी पर तीखा बयान

CM Dhami Women Rally Dehradun:देहरादून में आयोजित महिला जन आक्रोश रैली ने उत्तराखंड की राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। परेड ग्राउंड में हजारों महिलाओं की मौजूदगी के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और नारी सम्मान के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए अपनी बात रखी। इस रैली ने न केवल राजनीतिक संदेश दिया, बल्कि महिलाओं की भागीदारी ने इसे एक जनआंदोलन का स्वरूप भी दे दिया।