उत्तराखंड में दलित युवक केतन लाल हत्याकांड: चार आरोपी गिरफ्तार, फोरेंसिक जांच के आधार पर कार्रवाई

टिहरी गढ़वाल : उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में 18 वर्षीय दलित युवक केतन लाल की कथित हत्या के मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। टिहरी गढ़वाल की पुलिस अधीक्षक (एसपी) श्वेता चौबे ने गुरुवार को बताया कि यह कार्रवाई फोरेंसिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर की गई है।