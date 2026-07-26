कारगिल विजय दिवस: उत्तराखंड के 75 जांबाजों ने दिया बलिदान, देवभूमि के वीरों ने पाकिस्तान को चटाई थी धूल

Kargil Vijay Diwas 2026: कारगिल विजय दिवस देश के लिए शौर्य, बलिदान और अदम्य साहस का सबसे बड़ा प्रतीक है। 26 जुलाई, 1999 भारतीय सैन्य इतिहास की वह गौरवशाली तारीख है जब हमारी सेना ने ऑपरेशन विजय को पूरा करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 60 दिनों तक चले इस युद्ध में देवभूमि उत्तराखंड के वीर जवानों ने भी अदम्य साहस दिखाया। इस युद्ध में भारतीय सेना के कुल 527 सैनिक शहीद हुए थे जिनमें से 75 जांबाज अकेले उत्तराखंड के थे। आज पूरा प्रदेश अपने उन वीर-सपूतों को याद कर रहा है, जिन्होंने तिरंगे की शान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।