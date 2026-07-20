बद्रीनाथ मंदिर घोटाला: कांग्रेस ने बढ़ाई मंदिर समिति की टेंशन, पूछा- ‘जब चोरी हुई तो आप चुप क्यों थे?’

बद्रीनाथ धाम (Photo: badrinath-kedarnath.gov.in)
Uttarakhand Political Row 2026:बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले में उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मंदिर समिति के चेयरमैन पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के चेयरमैन द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चेयरमैन को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके साथ ठोस सबूत भी पेश करने चाहिए। बिना सबूत के सिर्फ बयानबाजी करना ठीक नहीं है।
गणेश गोदियाल ने कहा कि चोरी चेयरमैन के कार्यकाल में पकड़ी गई है और चोर भी रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। अब यह कहना कि यह काम किसी दूसरे के इशारे पर हुआ है या इसमें कोई 25 साल पुराना रिश्ता शामिल था, बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। इस तरह का बहाना बनाकर वे खुद को जवाबदेही से नहीं बचा सकते।
उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मंदिर समिति के चेयरमैन को इस पूरे मामले में जनता के सामने सफाई देनी होगी। सिर्फ किसी को अपना पुराना जान-पहचान वाला बताकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। घटना उनके ही समय में हुई है, इसलिए जिम्मेदारी से भागना उनके लिए आसान नहीं होगा।
कांग्रेस नेता ने इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम जैसे पवित्र आस्था के केंद्र पर चोरी की घटना आम जनमानस को गहराई से निराश करती है। ऐसे में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को अपना बचाव करने की कोशिश छोड़, बल्कि सच्चाई को सामने लाना चाहिए।
इस बीच, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) तेजी से कर रही है। बद्रीनाथ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीते दिनों मंदिर के एक कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है।
पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, एसआईटी ने विभिन्न तारीखों में भेंट काउंटिंग रूम (दान राशि गणना कक्ष) के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज का विस्तृत विश्लेषण किया और कई गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच में सामने आया कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी (BKTC) का एक स्थायी (परमानेंट) कर्मचारी ही इस चोरी में लिप्त था।
आरोप है कि मंदिर अधिकारी और चढ़ावे की थाली गिनने की प्रक्रिया के इंचार्ज राजेंद्र चौहान ने प्रमोद नौटियाल के साथ मिलकर काउंटिंग के दौरान मिले कैश और अन्य चढ़ावे के कुछ हिस्से की हेराफेरी की। पुलिस के अनुसार, 22, 25 और 29 जून के सीसीटीवी फुटेज में राजेंद्र चौहान को कथित तौर पर कई बार 500 रुपये के नोटों के बंडल, दान की सामग्री और आभूषण (ज्वेलरी) अपने कपड़ों में छिपाते हुए देखा गया है। मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
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