20 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

epaper_icon

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

देहरादून

बद्रीनाथ मंदिर घोटाला: कांग्रेस ने बढ़ाई मंदिर समिति की टेंशन, पूछा- ‘जब चोरी हुई तो आप चुप क्यों थे?’

Badrinath Temple Theft Controversy: बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले में कांग्रेस ने मंदिर समिति के चेयरमैन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि चेयरमैन को आरोपों के साथ सबूत भी देना चाहिए।
2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Shaitan Prajapat

Jul 20, 2026

Badrinath Kedarnath Temple Committee, BKTC Financial Irregularities, Badrinath Donation Theft, BKTC, Kedarnath Temple, Badrinath Temple,

बद्रीनाथ धाम (Photo: badrinath-kedarnath.gov.in)

Uttarakhand Political Row 2026:बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले में उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मंदिर समिति के चेयरमैन पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के चेयरमैन द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चेयरमैन को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके साथ ठोस सबूत भी पेश करने चाहिए। बिना सबूत के सिर्फ बयानबाजी करना ठीक नहीं है।

'25 साल पुरानी दोस्ती का राग मत अलापिए'

गणेश गोदियाल ने कहा कि चोरी चेयरमैन के कार्यकाल में पकड़ी गई है और चोर भी रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। अब यह कहना कि यह काम किसी दूसरे के इशारे पर हुआ है या इसमें कोई 25 साल पुराना रिश्ता शामिल था, बेहद गैर-जिम्मेदाराना है। इस तरह का बहाना बनाकर वे खुद को जवाबदेही से नहीं बचा सकते।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मंदिर समिति के चेयरमैन को इस पूरे मामले में जनता के सामने सफाई देनी होगी। सिर्फ किसी को अपना पुराना जान-पहचान वाला बताकर पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। घटना उनके ही समय में हुई है, इसलिए जिम्मेदारी से भागना उनके लिए आसान नहीं होगा।

पवित्र स्थल पर चोरी से आम जनता में निराशा

कांग्रेस नेता ने इस पूरे प्रकरण को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि बद्रीनाथ धाम जैसे पवित्र आस्था के केंद्र पर चोरी की घटना आम जनमानस को गहराई से निराश करती है। ऐसे में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को अपना बचाव करने की कोशिश छोड़, बल्कि सच्चाई को सामने लाना चाहिए।

दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

इस बीच, बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) तेजी से कर रही है। बद्रीनाथ पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीते दिनों मंदिर के एक कर्मचारी प्रमोद नौटियाल को गिरफ्तार किया है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इस मामले में यह दूसरी गिरफ्तारी है।

पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, एसआईटी ने विभिन्न तारीखों में भेंट काउंटिंग रूम (दान राशि गणना कक्ष) के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज का विस्तृत विश्लेषण किया और कई गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच में सामने आया कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर कमेटी (BKTC) का एक स्थायी (परमानेंट) कर्मचारी ही इस चोरी में लिप्त था।

SIT की जांच में सीसीटीवी फुटेज से हुआ बड़ा खुलासा

आरोप है कि मंदिर अधिकारी और चढ़ावे की थाली गिनने की प्रक्रिया के इंचार्ज राजेंद्र चौहान ने प्रमोद नौटियाल के साथ मिलकर काउंटिंग के दौरान मिले कैश और अन्य चढ़ावे के कुछ हिस्से की हेराफेरी की। पुलिस के अनुसार, 22, 25 और 29 जून के सीसीटीवी फुटेज में राजेंद्र चौहान को कथित तौर पर कई बार 500 रुपये के नोटों के बंडल, दान की सामग्री और आभूषण (ज्वेलरी) अपने कपड़ों में छिपाते हुए देखा गया है। मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

बद्रीनाथ मंदिर चंदा चोरी मामला: SIT ने जब्त किया NVR, डिलीट फुटेज रिकवर करने की तैयारी

ये भी पढ़ें
Badrinath Temple

खबर शेयर करें:

Updated on:

20 Jul 2026 03:31 pm

Published on:

20 Jul 2026 03:31 pm

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / बद्रीनाथ मंदिर घोटाला: कांग्रेस ने बढ़ाई मंदिर समिति की टेंशन, पूछा- ‘जब चोरी हुई तो आप चुप क्यों थे?’

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

बद्रीनाथ धाम में बड़ा घोटाला: दान चोरी मामले में पूर्व मंदिर अधिकारी के ठिकानों पर रेड, कई देशों की करेंसी बरामद

Badrinath Donation Theft Case
देहरादून

छात्रों से संवाद में राहुल गांधी का बड़ा दावा, 10 साल में 152 पेपर लीक-7.5 करोड़ युवा प्रभावित

Rahul Gandhi Statement
राष्ट्रीय

‘9 करोड़ में से सिर्फ 6 लाख को मिलती है कामयाबी’, परीक्षा सिस्टम और बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी उठाए सवाल

Rahul Gandhi
देहरादून

बद्रीनाथ मंदिर चंदा चोरी मामला: SIT ने जब्त किया NVR, डिलीट फुटेज रिकवर करने की तैयारी

Badrinath Temple
देहरादून

Ram Mandir Donation Scam: ‘मंदिर में चोरी सिर्फ अपराध नहीं’… रामदेव ने राम मंदिर विवाद के बीच दिया सबसे बड़ा संदेश

Baba Ramdev on Ram Mandir Donation Case
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.