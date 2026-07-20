बद्रीनाथ मंदिर घोटाला: कांग्रेस ने बढ़ाई मंदिर समिति की टेंशन, पूछा- ‘जब चोरी हुई तो आप चुप क्यों थे?’

Uttarakhand Political Row 2026:बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे की चोरी के मामले में उत्तराखंड का सियासी पारा चढ़ गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मंदिर समिति के चेयरमैन पर सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) के चेयरमैन द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चेयरमैन को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय उनके साथ ठोस सबूत भी पेश करने चाहिए। बिना सबूत के सिर्फ बयानबाजी करना ठीक नहीं है।