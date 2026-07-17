‘9 करोड़ में से सिर्फ 6 लाख को मिलती है कामयाबी’, परीक्षा सिस्टम और बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी उठाए सवाल

राहुल गांधी ने छात्रों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि आज देश के युवा चार बड़े अन्याय झेल रहे हैं। पहला अन्याय शिक्षा की बढ़ती महंगाई का है। दूसरा यह कि युवाओं के सामने पांच में से चार दरवाजे बंद हो चुके हैं। तीसरा, 150 छात्रों में से सिर्फ एक ही आगे निकल पाता है। और सबसे बड़ा और गुस्सा दिलाने वाला अन्याय पेपर लीक का है।