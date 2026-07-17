Sonam Wangchuk Hunger Strike: सुबह-सुबह सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे राहुल गांधी के करीबी नेता, स्वास्थ्य को लेकर जताई चिंता

वहीं इससे पहले अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने कहा कि मैं किसी भी हालत में 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा, ताकि मैं आप सब के साथ संसद तक मार्च कर सकूं। अगर 20 जुलाई को हमारा मार्च सफल नहीं रहा तो फिर मैं भूत बनकर वापस आऊंगा। सोनम वांगचुक के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी ने कैप्शन में लिखा कि सोनम वांगचुक ने अपनी जिन्दगी के इतने कठिन समय पर भी अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं खोया!