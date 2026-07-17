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Sonam Wangchuk Hunger Strike: भूख हड़ताल के 20वें दिन सोनम वांगचुक की हेल्थ अपडेट, डॉक्टर बोले- ‘वजन घटा, ऑर्गन फेल्योर का खतरा’

Sonam Wangchuk health bulletin: सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के 20वें दिन डॉक्टरों ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार उनका वजन 56.55 किलो हुआ, 350 ग्राम की कमी दर्ज की गई और हल्के डिहाइड्रेशन के संकेत मिले।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Jul 17, 2026

Sonam Wangchuk health update during hunger strike.

सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक (Photo- IANS)

Sonam Wangchuk health update: नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े सोनम वांगचुक का अनशन 20वें दिन पहुंच गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर, पवन खेड़ा, सपा नेता अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं और समर्थकों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है, बावजूद उनकी 20वें दिन भी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताल के 20वें दिन उनके स्वास्थ्य की जानकारी डॉ. सतीश लांबा ने दी।

डॉ सतीश लांबा ने कहा, 'आज अनशन का 20वां दिन है। मैं 17 जुलाई 2026 को सुबह 9:30 बजे तक का स्वास्थ्य बुलेटिन पेश कर रहा हूं। हमेशा की तरह, यहां स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मापदंड हैं। उनका वजन 56.55 किलोग्राम है, जो पिछले 24 घंटों में 350 ग्राम की कमी को दर्शाता है। रक्तचाप 108/68 है। ब्लड शुगर 80 mg/dL है। नाड़ी की दर 72 बीट प्रति मिनट है। उनका हाइड्रेशन संतोषजनक है… हालांकि आज हल्के निर्जलीकरण के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मानसिक रूप से वह सतर्क हैं। SpO2 (ऑक्सीजन संतृप्ति) 96 प्रतिशत है।'

इस दौरान डॉक्टरों ने यह भी चेतावनी दी कि अगला चरण बेहद खतरनाक हो सकता है। उनके ऑर्गन्स पर इसका बुरा असर पड़ सकता है।

अभिजीत दीपके बोले- चल फिर भी नहीं पा रहे

28 जून से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वांगचुक की हालत ऐसी हो गई है कि उनकी हड्डियां साफ दिखाई देने लगी हैं। वे अब ठीक से चल-फिर भी नहीं पा रहे हैं।

वहीं डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च को और अधिक मजबूत बनाने की अपील की है।

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Updated on:

17 Jul 2026 11:21 am

Published on:

17 Jul 2026 11:09 am

Hindi News / National News / Sonam Wangchuk Hunger Strike: भूख हड़ताल के 20वें दिन सोनम वांगचुक की हेल्थ अपडेट, डॉक्टर बोले- ‘वजन घटा, ऑर्गन फेल्योर का खतरा’

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