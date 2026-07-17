Sonam Wangchuk Hunger Strike: भूख हड़ताल के 20वें दिन सोनम वांगचुक की हेल्थ अपडेट, डॉक्टर बोले- ‘वजन घटा, ऑर्गन फेल्योर का खतरा’

डॉ सतीश लांबा ने कहा, 'आज अनशन का 20वां दिन है। मैं 17 जुलाई 2026 को सुबह 9:30 बजे तक का स्वास्थ्य बुलेटिन पेश कर रहा हूं। हमेशा की तरह, यहां स्वास्थ्य से जुड़े प्रमुख मापदंड हैं। उनका वजन 56.55 किलोग्राम है, जो पिछले 24 घंटों में 350 ग्राम की कमी को दर्शाता है। रक्तचाप 108/68 है। ब्लड शुगर 80 mg/dL है। नाड़ी की दर 72 बीट प्रति मिनट है। उनका हाइड्रेशन संतोषजनक है… हालांकि आज हल्के निर्जलीकरण के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मानसिक रूप से वह सतर्क हैं। SpO2 (ऑक्सीजन संतृप्ति) 96 प्रतिशत है।'