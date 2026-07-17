आंध्र प्रदेश: दर्शन का झांसा देकर पत्नी ने कराई पति की हत्या, प्रेमी को भेजी लाइव लोकेशन, मां के फोन से खुला राज

पुलिस के मुताबिक तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के सुलागिरी निवासी रमेश (23) होसुर की एक निजी कंपनी में काम करता था। करीब दो साल पहले उसकी शादी शांतिपुरम की हसिनी (19) से हुई थी। दोनों की एक छोटी बेटी भी है। रिश्तेदारों को तो यह शादी सामान्य लगती थी, लेकिन पुलिस की जांच में सामने आया कि हसिनी ने शादी के बाद भी अपने बचपन के दोस्त, 20 वर्षीय युगंधर के साथ संबंध बनाए रखा और दोनों ने मिलकर रमेश की हत्या करने की योजना बनाई।