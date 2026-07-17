17 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

केरल हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर लगाई अंतरिम रोक, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बोर्ड

Kerala Waqf Board: केरल वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें बोर्ड को बड़े नीतिगत फैसले लेने से रोका गया था। मामला अब शीर्ष अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Himadri Joshi

Jul 17, 2026

Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट (File Photo)

Kerala Waqf Board: केरल वक्फ बोर्ड से जुड़ा कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केरल हाईकोर्ट द्वारा बोर्ड को बड़े नीतिगत फैसले लेने से रोकने के आदेश के बाद बोर्ड ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने मामले का तत्काल उल्लेख किए जाने पर इसे सोमवार या मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। बोर्ड का कहना है कि बिना दूसरे पक्ष को नोटिस दिए पारित अंतरिम आदेश के कारण उसकी कार्यप्रणाली लगभग ठप हो गई है। इससे राज्य में वक्फ प्रशासन को लेकर कानूनी और प्रशासनिक बहस तेज हो गई है।

खबर अपडेट की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

17 Jul 2026 12:32 pm

Published on:

17 Jul 2026 12:31 pm

Hindi News / National News / केरल हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर लगाई अंतरिम रोक, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बोर्ड

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Covid Alert: आंध्र प्रदेश में कोरोना की दस्तक, 12 मामले आए सामने, 4 मरीजों की मौत

Andhra Pradesh Covid
राष्ट्रीय

मानसून सत्र में सदन में बीजेपी नहीं लाएगी परिसीमन बिल, जानें और कौनसे विधेयक हो सकते है पेश

Modi Government Legislative Agenda 2026
राष्ट्रीय

Kolkata Airport Mosque Row: कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद पर नमाज रोकने से विवाद, जुमे की नमाज को लेकर बढ़ा तनाव

Kolkata Airport Mosque Row
राष्ट्रीय

आंध्र प्रदेश: दर्शन का झांसा देकर पत्नी ने कराई पति की हत्या, प्रेमी को भेजी लाइव लोकेशन, मां के फोन से खुला राज

Chittoor Murder
राष्ट्रीय

भारत में पहली बार दौड़ी हाइड्रोजन ट्रेन, एक से बढ़कर एक हैं खूबियां, जानें कैसे काम करती है?

India First Hydrogen Train
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.