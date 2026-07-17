केरल हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड पर लगाई अंतरिम रोक, फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बोर्ड

Kerala Waqf Board: केरल वक्फ बोर्ड से जुड़ा कानूनी विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। केरल हाईकोर्ट द्वारा बोर्ड को बड़े नीतिगत फैसले लेने से रोकने के आदेश के बाद बोर्ड ने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने मामले का तत्काल उल्लेख किए जाने पर इसे सोमवार या मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। बोर्ड का कहना है कि बिना दूसरे पक्ष को नोटिस दिए पारित अंतरिम आदेश के कारण उसकी कार्यप्रणाली लगभग ठप हो गई है। इससे राज्य में वक्फ प्रशासन को लेकर कानूनी और प्रशासनिक बहस तेज हो गई है।