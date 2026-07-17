Kolkata Airport Mosque Row: कोलकाता एयरपोर्ट की मस्जिद पर नमाज रोकने से विवाद, जुमे की नमाज को लेकर बढ़ा तनाव

इस विवाद ने तब और तूल पकड़ लिया जब जमीयत उलेमा-ए-हिंद के कद्दावर नेता और राज्य के पूर्व मंत्री सिद्दिकुल्लाह चौधरी इस पाबंदी के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए। चौधरी ने साफ शब्दों में एलान कर दिया कि जुमे की नमाज इसी मस्जिद में होगी। हालांकि, बाद में भारी प्रशासनिक दबाव के बीच वह बांकुड़ा के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने कोलकाता पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करने की बात भी कही।