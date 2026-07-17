DM ऑफिस के अंदर कैसे बनी मस्जिद? कोर्ट ने अवैध माना, अब 30 दिन में हटाने का आदेश, जानिए 6.41 करोड़ का जुर्माना कैसे तय हुआ

मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बताया गया। शिकायत के बाद राजस्व विभाग की ओर से जांच कराई गई। जांच पूरी होने के बाद 24 मार्च 2025 को लोक परिसर अधिनियम, 1972 के तहत अदालत में वाद दायर किया गया। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष की ओर से दावा किया गया कि यह निर्माण 1947 से पहले, ब्रिटिश शासन के समय का है। वहीं प्रशासन ने राजस्व अभिलेखों के आधार पर अदालत में कहा कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है, वह सरकारी रिकॉर्ड में कलेक्ट्रेट परिसर के नाम दर्ज है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नगर मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह की अदालत ने मस्जिद को सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण मानते हुए बेदखली का आदेश जारी कर दिया।