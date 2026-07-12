‘देश में लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है, विपक्ष के नेताओं को घेरकर मारा जा रहा’, भाजपा पर बरसे कांग्रेस सांसद इमरान मसूद

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों को 20 से 30 करोड़ रुपये का लालच देकर और मंत्री पद का प्रलोभन देकर तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पैसे और मंत्री पद का लालच काम न आने पर भाजपा अब बंद दरवाजों के पीछे मेरे विधायकों से कह रही है कि हमारे साथ आ जाओ और हम तुम्हें राज्य का दर्जा दिला देंगे। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी जम्मू-कश्मीर में चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को अस्थिर करने और नेशनल कॉन्फ्रेंस में फूट डालने की साजिश रच रही है।