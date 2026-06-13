13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

मां-बहन और बेटी के साथ ससुराल से लौट रहे युवक की बाइक को क्रेटा ने टक्कर मारी, चारों की मौत

Road Accident लविश अपनी ढाई वर्षीय बेटी 20 वर्षीय बहन और मां के साथ बाइक पर ससुराल से घर आ रहा था। रास्ते में इसे पीछे से एक क्रेटा ने कार ने टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सभी की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Jun 13, 2026

Road Accident

दुर्घटना के बाद अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े लोग ( फोटो पत्रिका )

Road Accident: शनिवार को सहारनपुर में हुए एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य थे। तेज रफ्तार क्रेटा कार ने इनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है।

ससुराल से घर लौट रहा था लविश

मलकपुर निवासी 26 वर्षीय लविश अपनी मां राजदुलारी, 20 वर्षीय बहन अंजना उर्फ तन्नु और ढाई वर्षीय बेटी रूही के साथ ससुराल गया था। बाइक से ये सभी चारों वापस अपने गांव लौट रहे थे। रास्ते में थाना बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ने वाले धौंला कुआ के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार क्रेटा कार ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर दूर तक बिखर गए। खून से लथपथ इन चारों को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने चारों को ही मृत घोषित कर दिया।

टक्कर लगते ही सड़क पर बिखर गया परिवार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी जुटाई। उधर घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। लविश के चाचा अंकित ने बताया कि लविश अपनी मां, बहन और बेटी को लेकर कोठड़ी स्थित अपनी ससुराल गया था। वहां से वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ। धौलाकुआं के पास पहुंचते ही क्रेटा कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। परिजनों ने बताया कि लविश मजदूरी करता था। मजदूरी से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वर्ष 2022 में ही लविश की शादी हुई थी। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा इस दुर्घटना के बाद बचे हैं जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। रूही लविश की बेटी की थी। वह पापा के साथ जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। इसलिए उसे भी बाइक पर बैठा लिया था। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम जैसा माहौल है।

दुर्घटना के बाद नहीं मिली एम्बुलेंस

इस दुर्घटना के बाद घायलों को आनन-फानन में प्राइवेट वाहन से ही नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफी देर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई थी। बाद में सभी को प्राइवेट गाड़ी से अस्पताल ले जाया गया। दुर्घटना इतनी भयंकर थी की कोई भी नहीं बच सका।एसपी देहात मयंक पाठक का कहना है कि प्राथमिक पड़ताल में कार वाले की गलती सामने आ रही है लेकिन सभी तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाकर आगे इस तरह की घटना ना हो इस पर भी काम किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident death

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Jun 2026 06:24 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / मां-बहन और बेटी के साथ ससुराल से लौट रहे युवक की बाइक को क्रेटा ने टक्कर मारी, चारों की मौत

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूपी से संदिग्ध आतंकी हिरासत में, पाकिस्तान लिंक की जांच तेज; ATS को मिले अहम सुराग

UP ATS
सहारनपुर

बहन ने घर आने से मना किया तो भाई ने बहन के सामने ही कर दी जीजा की हत्या!

Saharanpur murder
सहारनपुर

मोहाली बम ब्लास्ट में निकला UP कनेक्शन: जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी ग्राम प्रधान का भाई देवबंद से गिरफ्तार

Mohali
सहारनपुर

सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी की गला रेतकर हत्या, आरोपियों ने कान भी काटे, गुस्साए व्यापारियों ने बाजार किया बंद

Murder in saharanpur
सहारनपुर

मौसम का कहर: बाढ़ के चलते 31 मई तक बंद रहेंगे सिद्धपीठ के कपाट!

weather
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.