मां-बहन और बेटी के साथ ससुराल से लौट रहे युवक की बाइक को क्रेटा ने टक्कर मारी, चारों की मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी जुटाई। उधर घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया। लविश के चाचा अंकित ने बताया कि लविश अपनी मां, बहन और बेटी को लेकर कोठड़ी स्थित अपनी ससुराल गया था। वहां से वापस लौटते वक्त यह हादसा हुआ। धौलाकुआं के पास पहुंचते ही क्रेटा कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। परिजनों ने बताया कि लविश मजदूरी करता था। मजदूरी से ही वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वर्ष 2022 में ही लविश की शादी हुई थी। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा इस दुर्घटना के बाद बचे हैं जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। रूही लविश की बेटी की थी। वह पापा के साथ जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। इसलिए उसे भी बाइक पर बैठा लिया था। इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम जैसा माहौल है।