सहारनपुर में अग्निवीर परीक्षा आज से, पहले दिन हापुड़ के युवा दिखाएंगे दम

भर्ती परीक्षा में मेरठ जोन के 13 जिलों के अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। इनमें बागपत, अमरोहा, बुलंदशहर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शामली, गौतमबुद्धनगर और मेरठ के अभ्यर्थी शामिल हैं। 17 अगस्त को हापुड़, 18 अगस्त को बागपत, 19 अगस्त को बागपत, 20 अगस्त को बिजनौर, 21 अगस्त को मुरादाबाद, 22 अगस्त को मुरादाबाद, 23 अगस्त को अमरोहा, 24 से 27 अगस्त को बुलंदशहर, 28 अगस्त को मुजफ्फरनगर बुढ़ाना और खतौली, 29 अगस्त को जानसठ, कैराना, ऊन और शामली, 30 अगस्त को दादरी, नोएडा व जेवर, 31 अगस्त को मेरठ, सरधना और मवाना, 1 सितंबर को सहारनपुर नकुड़, देवबंद और रामपुर मनिहारान 2 सितंबर को सभी जिलो के ट्रेडमैन की भर्ती रुड़की में और 3 सितंबर को आठ जिलो के युवाओं की लिए टेक्निकल पद की भर्ती इसके बाद 4 सितंबर को मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर, शामली और सहारनपुर के युवाओं की टेक्निकल भर्ती होगी।