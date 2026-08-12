Flood News: सहारनपुर में उफान पर नदियां! शिवालिक में बारिश से सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर में बाढ़ का खतरा

Flood News: शिवालिक की पहाड़ियों में हो रही लगातार बरसात ने सहारनपुर से लेकर शामली और मुजफ्फरनगर तक बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। सहारनपुर के घाड़ क्षेत्र में निर्माणाधीन स्पोर्ट्स कॉलेज के पास बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। शाकम्भरी देवी सिद्धपीठ क्षेत्र में दुकानों तक पानी भर गया और घाड़ क्षेत्र में कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया। देवबंद में आवासीय कालोनियां जलमग्न हो गई। स्थानीय प्रशासन ने घाड़ क्षेत्र में रह रहे लोगों को आगाह किया है। लगातार हो रही बरसात से शाकम्भरी क्षेत्र में एक एसयूवी पानी में फंस गई लेकिन ग्रामीणों की मदद से सभी छह लोगों को बचा लिया गया। अच्छी बात यह है कि बुधवार को हालातों में सुधार हुआ और शाकम्भरी क्षेत्र में भी श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया।