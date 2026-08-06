‘गांव की महिलाएं क्या कहेंगी?’ सास के बर्तन धोने से इनकार पर भड़की बहू, 112 डायल कर बुलाई पुलिस

पूरा मामला सहारनपुर के चिलकाना थाना क्षेत्र में पड़ने वाले एक गाँव का है। मामला पारिवारिक होने के नाते हम इस परिवार की पहचान को यहां सार्वजनिक नहीं कर रहे। पुलिस को 112 नम्बर पर एक महिला के साथ अभद्रता की सूचना मिलती है। इस घटना पर चिलकाना थाना क्षेत्र में गश्त कर रही एक पुलिस वैन गांव पहुंचती है। पुलिस कर्मी जब प्रथमिक पूछताछ करते हैं तो हैरान रह जाते हैं। 112 पर शिकायत करने वाली महिला बताती है कि पति उसके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। अभी तक मामला पुलिस को ठीक लगता है और पुलिसकर्मी थी समझते हैं कि महिला पीड़ित है लेकिन जब महिला के पति को बुलाया जाता है तो पूरा मामला ही अलग निकलता है। महिला का पति बताता है कि विवाद उसकी पत्नी और मां के बीच है। पत्नी मां यानी अपनी सास से बर्तन धुलवाती है घर का काम करवाती है। सास काम नहीं करती तो विवाद हो जाता है।