Kanwar yatra 2026: डीजे रोकने के लिए पुलिस ने लगाए बैरियर! 12 फीट से ऊंची डीजे कांवड़ को अनुमति नहीं

अगर आप भी डीजे कांवड़ लेकर निकले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए कुछ मानक तय किए हैं। यूपी सरकार की ओर से कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे कांवड़ की अधिकतम उंचाई 12 फीट हो सकती है। अगर ऊंचाई इससे अधिक है तो ऐसी कांवड़ को बीच रास्ते ही रोक दिया जाएगा। इससे अधिक ऊंचाई की कांवड़ को यूपी में ही प्रवेश नहीं मिलेगा। हरियाणा, पंचाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कावड़ियां के लिए यूपी हरिद्वार जाने का गेट है। इन सभी राज्यों के कांवड़ियां यूपी से होकर ही उत्तराखंड यानी हरिद्वार में प्रवेश करते हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने तय किया है कि 12 फीट ऊंची कांवड़ को ही अनुमति दी जाएगी। इसके लिए अब पुलिस ने कमर कस ली है। दूसरा चरण शुरु होने के बाद अब पुलिस सख्त हो गई है। 12 फीट से अधिक ऊंचाई वाली कांवड़ों को रोका जा रहा है।