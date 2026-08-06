5 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सहारनपुर

Kanwar Yatra 2026 रास्ते हुए बंद, अब सिर्फ पांच प्रकार के वाहनों को छूट!

Kanwar yatra 2026 मंगलवार आधी रात से दूसरे चरण का रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है। यह प्लान 11 अगस्त तक लागू रहेगा। इसके बाद अगला प्लान लागू होगा।
2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Aug 06, 2026

Kanwar yatra 2026

प्रतीकात्मक फोटो ( फोटो श्रोत सहारनपुर पुलिस )

Kanwar Yatra 2026 कावड यात्रा को सकुशल संपन्न करने के उद्देश्य से मंगलवार 4 अगस्त की रात 12 बजे से सहारनपुर में द्वितीय चरण का यातायात डायवर्जन लागू हो गया है। दूसरे चरण का डायवर्सन लागू होने के बाद अब सभी तरह के भारी और मध्यम वाहनों का शहर क्षेत्र में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभी तक कॉमेडीयों की संख्या कम होने की वजह से वाहनों को छूट थी लेकिन अब बुधवार सुबह से दूसरे चरण का डायवर्सन लागू हो गया है ऐसे में अब भारी वाहनों को शहर में एंट्री नहीं मिलेगी यह प्लान पूरे सहारनपुर जिले में लागू किया गया है।

इन वाहनों को चलाया जाएगा डायवर्ट रूट से

आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए कुछ विशेष वाहनों को अलग रास्तों में छूट दी गई है।
इनमें फल, सब्जी एवं खाद्य सामग्री लेकर मण्डी समिति जाने वाहन शामिल हैं। ऐसे वाहन सरसावा बाईपास से बैंगनी फाटक से चिलकाना मार्ग से होते हुए मण्डी समिति तक पहुंचेंगे।यदि ऐसे वाहन चुनैहटी कट से प्रवेश करते हैं तो ऐसे वाहनों को रात्रि 12 बजे से सुबह 3 बजे के बीच दिवानी तिराहा विश्वकर्मा चौक अम्बेडकर चौक नवाबगंज मार्ग से मण्डी तक जाने की अनुमति दी जाएगीं।

हल्के वाहनों के लिए खुले रहेंगे यह मार्ग

द्वितीय चरण के रूट डायवर्जन के अनुसार सभी हल्के वाहन कांवड़ मार्ग को छोड़कर वैकल्पिक मार्गों से संचालित हो सकेंगे। अगर शहर में कांवड़ मार्ग को क्रॉस करना है तो इसके लिए केवल अम्बेडकर चौक से कांवड़ मार्ग को एक ओर से दूसरी ओर पार किया जा सकेगा। घण्टाघर चौक और दर्पण तिराहे पर कांवड़ियों की भीड़ के अनुसार समय-समय पर मार्ग पार कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी ऐसे में लोगों को परेशानी से बचने के लिए अंबेडकर चौक ही एक बेहतर विकल्प रहेगा।

इन सात प्रकार के वाहनों को रहेगी विशेष छूट

कावड़ यात्रा के दौरान आपातकालीन सेवाओं से संबंधित सात प्रकार के वाहनों को विशेष छूट रहेगी। इनमें एम्बुलेंस, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, दूध एवं डेयरी वाहन, गैस सिलेंडर वाहन, पेट्रोलियम टैंकर, ऑक्सीजन सिलेंडर वाहन, नगर निगम, विद्युत विभाग एवं दूरसंचार विभाग के वाहनों को छूट मिलेगी लेकिन कांवड़ मार्ग पर करने के लिए इनके लिए भी आंबेडकर चौक पर ही व्यवस्था रहेगी।

सावन में कांवड़ियों का उत्साह हुआ दोगुना: पब्लिक अनाउंस सिस्टम से बज रहा शिव स्त्रोत, काशी में बुधवार से हुई शुरुआत

ये भी पढ़ें
Varanasi news

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

police

Traffic police

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Aug 2026 01:09 am

Published on:

06 Aug 2026 01:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / Kanwar Yatra 2026 रास्ते हुए बंद, अब सिर्फ पांच प्रकार के वाहनों को छूट!

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कांवड़ यात्रा के दौरान बरतें सावधानी!’ दारुल उलूम देवबंद ने छात्रों के लिए जारी की एडवाइजरी

Darul Uloom
सहारनपुर

सहारनपुर: ‘बीबी पानी पिला दो’, तरस खाकर खोला दरवाजा, फिर दो घरों में महिलाओं को बेहोश कर लूटे जेवरात

Saharanpur Crime
सहारनपुर

Saharanpur News: इकलौते भाई का शव मिलते ही सुलग उठा देवबंद, 17 साल के शिवा की हत्या पर हाईवे पर बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज!

Police lathi-charge
सहारनपुर

Shayan Masood Samajwadi Party: लोकसभा में किया प्रचार, अब सपा में शामिल होने की चर्चा, विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बढ़ेगी टेंशन?

Shayan Masood Imran Masood Samajwadi Party
सहारनपुर

सहारनपुर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, मजदूरों के चीथड़े उड़े, मची अफरा-तफरी

saharanpur blast
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.