Kanwar Yatra 2026 रास्ते हुए बंद, अब सिर्फ पांच प्रकार के वाहनों को छूट!

Kanwar Yatra 2026 कावड यात्रा को सकुशल संपन्न करने के उद्देश्य से मंगलवार 4 अगस्त की रात 12 बजे से सहारनपुर में द्वितीय चरण का यातायात डायवर्जन लागू हो गया है। दूसरे चरण का डायवर्सन लागू होने के बाद अब सभी तरह के भारी और मध्यम वाहनों का शहर क्षेत्र में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अभी तक कॉमेडीयों की संख्या कम होने की वजह से वाहनों को छूट थी लेकिन अब बुधवार सुबह से दूसरे चरण का डायवर्सन लागू हो गया है ऐसे में अब भारी वाहनों को शहर में एंट्री नहीं मिलेगी यह प्लान पूरे सहारनपुर जिले में लागू किया गया है।