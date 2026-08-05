सावन में कांवड़ियों का उत्साह हुआ दोगुना: पब्लिक अनाउंस सिस्टम से बज रहा शिव स्त्रोत, काशी में बुधवार से हुई शुरुआत

नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव ने बताया कि नगर निगम की इस पहल से कांवड़ियों में दोगुना उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई थी। इस बैठक में महापौर अशोक कुमार तिवारी की पहल पर इसका फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि बनारस में सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन को लेकर लाखों कवाड़िए पहुंचते हैं। ऐसे में पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा शिव स्त्रोत का प्रसारण किया जाना, उनमें दोगुना उत्साह भरेगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल अभी यह निर्णय केवल सुबह के समय के लिए लिया गया है। भविष्य में इसे सुबह और शाम दोनों समय प्रसारण किए जाने पर भी विचार किया जा रहा है।