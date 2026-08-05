कोडिन कफ सिरप तस्करी का मास्टरमाइंड लाया जाएगा भारत, दुबई सरकार ने शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी पर जताई सहमति

दुबई के गृह मंत्रालय ने शुभम को गिरफ्तार करने और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पूरी करने की भारत की मांग पर सहमति जताते हुए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। शुभम के पासपोर्ट व वीजा, बैंक अकाउंट और स्थानीय ठिकानों पर दुबई की पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। इंटरपोल ने सीबीआई के अनुरोध पर सभी 195 सदस्य देशों के इंटरनेशनल पासपोर्ट और इमिग्रेशन काउंटर पर शुभम के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर रखा है। इससे शुभम दुबई छोड़कर किसी अन्य देश नहीं भाग सकता। दुबई की पुलिस जल्द ही शुभम को हिरासत में लेकर कोर्ट के सामने पेश करेगी और प्रत्यर्पण संधि के तहत यह पूरी प्रक्रिया की जाएगी।