कफ सिरप तस्करी प्रकरण: सरगना शुभम जायसवाल भगोड़ा घोषित, जारी हुआ आदेश, रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी

इससे पहले पुलिस ने वाराणसी में शुभम के मकान और उसके फर्म को लेकर कई स्थानों पर नोटिस चस्पा किया था। इस मामले में शुभम के घर पर उसके परिजनों से सोनभद्र की एसआईटी और ईडी की टीम पूछताछ कर चुकी है। शुभम जायसवाल के घर नोटिस चस्पा किए जाने के दौरान पुलिस में मुनादी भी कराई थी। पुलिस द्वारा बार-बार मुनादी और नोटिस चस्पा किए जाने के बाद भी आरोपी शुभम जायसवाल ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।