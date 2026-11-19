मेरा नाम विजेंद्र कुमार मिश्रा है। मैं पत्रिका की डिजिटल टीम में वाराणसी मंडल के रिपोर्टर के तौर पर कार्यरत हूं। क्राइम बीट की खबरें लिखना मुझे ज्यादा पसंद है। करीब 16 साल के अनुभव के बाद फरवरी 2026 में मैंने पत्रिका की टीम को ज्वाइन किया। इससे पूर्व मैंने इनशॉर्ट्स, इंडिया वॉइस, भारत समाचार और न्यूज़ नेशन जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दी हैं। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में तीन विधानसभा और तीन लोकसभा चुनाव कवर किया है। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, जौनपुर से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है।