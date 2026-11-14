दीपावली-छठ पर उपहार: वाराणसी में 4 हजार युवाओं को मिला जॉब, 333 महिलाएं भी बनीं आत्मनिर्भर

Jobs In Varanasi: दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत 3, 5, 13 और 14 नवंबर को वाराणसी में आयोजित चार वृहद रोजगार मेलों के माध्यम से कुल 4,003 अभ्यर्थियों को नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं। इन मेलों में 311 कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जबकि रोजगार पाने की उम्मीद लेकर 11,662 अभ्यर्थी शामिल हुए। खास बात यह रही कि चयनित युवाओं को अधिकतम 4.20 लाख रुपये सालाना पैकेज तक का ऑफर मिला है। वहीं, 333 महिलाएं भी रोजगार प्राप्त कट आत्मनिर्भरता के अगले पड़ाव पर पहुंच रही हैं।