नहाय खाय से शुरू हुई छठ पूजा, वाराणसी के बाजारों में लौटी रंगत, ऑनलाइन भी हो रही खरीदारी

Chhath Puja News: लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की शुरुआत शुक्रवार से नहाए खाए के साथ शुरू हो रही है। चार दिनों तक मनाया जाने वाला यह पर्व भगवान भास्कर को समर्पित है। वहीं, वाराणसी के बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है पूजा के लिए बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। इनमें दौरा, सूप, डगरा, साठी, चावल, गुड़ और फलों से लेकर ठेकुआ व रेडीमेड कपड़े की भी खरीदारी जमकर की जा रही है। वहीं, ऑनलाइन के माध्यम से भी श्रद्धालु और व्रती छठ की पुस्तकों और दौरा व अन्य सामग्री खरीद रहे हैं। वर्चुअल बाजार से कुछ ही मिनट में सामान घर बैठे आसानी से उपलब्ध हो रहा है।