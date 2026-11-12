कल से शुरू होगा लोक आस्था का महापर्व, लेकिन दुश्वारियां कम नहीं, बनारस में घाट किनारे जमी सिल्ट बनी निगम के गले की फांस

दरअसल अभी भी घाटों पर पानी की पाइप के माध्यम से बाढ़ के बाद जमी सिल्ट को हटाने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों की धीमी रफ्तार के कारण अभी भी कई घाट ऐसे हैं, जहां सीढ़ियां सिल्ट में डूबी हुई है। दशाश्वमेध घाट, मीर घाट, दरभंगा घाट पर भी सिल्ट जमा है। इसी तरह शहर के प्रमुख अस्सी घाट, तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट, केदार घाट और अन्य घाटों पर भी गंदगी फैली हुई है। नगर निगम इन घाटों की सफाई तो कर रहा है, लेकिन रफ्तार को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इसमें समय लगेगा। हालांकि छठ पूजा कल से ही शुरू हो रही है, ऐसे में घाट किनारे बेदी बनाने वाले लोग 2 दिन पहले से ही पहुंचकर अपना स्थान घेर लेते हैं।