11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

वाराणसी में मकान की दीवार गिरी, मलबे के साथ तालाब में गिरने से 2 बच्चियों की मौत

Varanasi wall collapses : रोहनिया थाना क्षेत्र के बच्छाव इलाके में एक मकान की दीवार गिरने से उसमें दब कर दो बच्चियों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक, परिवार के सभी लोग मकान में सो रहे थे। इसी दौरान दीवार भरभराकर गिर गई..
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Updated: 11 Nov 2026, 10:17 AM IST

Varanasi wall collapses

वाराणसी में मकान की दीवार गिरने से 2 बच्चियों की की मौत के बाद रोते-बिलखते परिजन।

Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। मंगलवार की देर रात रोहनिया थाना क्षेत्र के बच्छाव इलाके में एक मकान की दीवार गिरने से उसमें दब कर दो बच्चियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पूरा परिवार खाना खाने के बाद मकान में सो रहा था, इसी दौरान रात के करीब एक बजे मकान के एक हिस्से की दीवार भर भराकर गिर पड़ी। मकान के पास में ही एक तालाब स्थित है। इस दौरान मलबे के साथ घर में सो रही दो बच्चियां तालाब में जा गिरी। इसके बाद मकान में पानी भर गया। हालांकि किसी तरह परिवार के अन्य सदस्यों ने जान बचाई।

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, रोहनिया के बच्छाव पश्चिम पूरा इलाके के रहने वाले अजजुद्दीन अपनी पत्नी तबस्सुम और 7 साल की आफिया और 4 साल की फलक के साथ अपने मकान में रहते थे। उनके मकान से ही सटा हुआ तालाब भी स्थित है। मंगलवार की देर रात पूरे परिवार के साथ खाना खाकर वह कमरे में सोने गए थे। इसी दौरान रात के एक बजे के आसपास मकान की एक दीवार भर भराकर गिर पड़ी और मलबे में पूरा परिवार दब गया।

रामपुर CRPF कैंप हमले के आरोपी मोहम्मद अशरफ की हत्या: संभल में सनसनीखेज वारदात, इलाके में हड़कंप

ये भी पढ़ें
Rampur CRPF Attack Accused Murdered

दोनों बच्चियां तालाब में गिरीं

बताया जा रहा है कि दीवार का हिस्सा गिरने के बाद मलबा समेत उनकी दोनों बच्चियां तालाब में जा गिरी। अचानक तेज आवाज होने के बाद पड़ोसियों की नींद खुली और वे भागकर मौके पर पहुंचे। इस दौरान घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। पूरी घटना की जानकारी रोहनिया थाना और आखिरी चौकी प्रभारी को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे आखिरी चौकी प्रभारी धर्मेंद्र राजपूत की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।

8 घंटे चला रेस्क्यू अभियान

करीब 8 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाए जाने के बाद बुधवार की सुबह दोनों बच्चियों को मलबे से बाहर निकाला गया। इस दौरान दोनों बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी होने के बाद मां तबस्सुम और पिता अजजुद्दीन का रो-रोकर बुरा हाल था। वही दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर रोहनिया पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष के मुताबिक, मकान तालाब से सटा हुआ था, आशंका है कि सीलन की वजह से दीवार कमजोर हो गई थी और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया है कि घटना स्थल पर पुलिस की टीम मौजूद है। पड़ोसियों और अन्य लोगों से जानकारी की जा रही है।

उन्नाव में छठ महापर्व: गंगा घाट पर उमड़ेगी भक्तों की भीड़, प्रशासन अलर्ट, DM-SSP पहुंचे मौके पर

ये भी पढ़ें
घाट का निरीक्षण करते डीएम और एसएसपी, फोटो सोर्स- उन्नाव पुलिस
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.