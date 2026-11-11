वाराणसी में मकान की दीवार गिरी, मलबे के साथ तालाब में गिरने से 2 बच्चियों की मौत

करीब 8 घंटे तक रेस्क्यू अभियान चलाए जाने के बाद बुधवार की सुबह दोनों बच्चियों को मलबे से बाहर निकाला गया। इस दौरान दोनों बच्चियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी होने के बाद मां तबस्सुम और पिता अजजुद्दीन का रो-रोकर बुरा हाल था। वही दोनों बच्चियों के शवों को कब्जे में लेकर रोहनिया पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना अध्यक्ष के मुताबिक, मकान तालाब से सटा हुआ था, आशंका है कि सीलन की वजह से दीवार कमजोर हो गई थी और इसी वजह से यह हादसा हुआ है। उन्होंने बताया है कि घटना स्थल पर पुलिस की टीम मौजूद है। पड़ोसियों और अन्य लोगों से जानकारी की जा रही है।