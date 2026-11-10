सात समंदर पार से काशी पहुंचे विशेष मेहमान, गंगा की लहर पर करते हैं अठखेलियां, घाटों की खूबसूरती में लगाते हैं चार चांद

प्रत्येक साल ठंड की शुरुआत होने के साथ ही साइबेरियन पक्षी भारत का रुख करते हैं। ऐसे में ये पक्षी विभिन्न क्षेत्रों और इलाकों में नदी के किनारे वास करते हैं। वाराणसी में गंगा नदी में भी यह पक्षी पहुंच चुके हैं और आसमान में झुंड बनाकर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सफेद शरीर, नंगी चोंच और पैरों वाले ये पक्षी अपनी तरफ काशी पहुंचने वाले पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। बताया जाता है कि साइबेरिया में सर्दियों में -60 डिग्री तक तापमान पहुंच जाता है। इसी ठंड से बचने के लिए ये पक्षी भारत का रुख कर लेते हैं। इन्हें गर्म इलाके पसंद होते हैं, यही वजह है कि यह कई देशों से होते हुए भारत के विभिन्न राज्यों और इलाकों में पहुंचते हैं।