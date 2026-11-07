चंदौली में सड़क हादसा: खड़े ट्रैक्टर से टकराए स्कूटी सवार, मामा-भांजे की गई जान

Accident in Chandauli:चंदौली जिले में शनिवार की सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहां मुगलसराय थाना क्षेत्र के मड़िया गांव में हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों रिश्ते में मामा-भांजा थे।राहगीरों के मुताबिक, स्कूटी सवार दोनों लोग पड़ाव से मुगलसराय की ओर जा रहे थे, इसीलिए दौरान सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से पीछे से दोनों टकरा। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।