7 नवंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

चंदौली में सड़क हादसा: खड़े ट्रैक्टर से टकराए स्कूटी सवार, मामा-भांजे की गई जान

Chandauli News: चंदौली जिले में शनिवार की सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहां मुगलसराय थाना क्षेत्र के मड़िया गांव में हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है...
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Updated: 7 Nov 2026, 12:03 PM IST

Accident

रोड एक्सीडेंट (Representational Photo)

Accident in Chandauli:चंदौली जिले में शनिवार की सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। यहां मुगलसराय थाना क्षेत्र के मड़िया गांव में हुए हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों रिश्ते में मामा-भांजा थे।राहगीरों के मुताबिक, स्कूटी सवार दोनों लोग पड़ाव से मुगलसराय की ओर जा रहे थे, इसीलिए दौरान सड़क किनारे खड़े एक ट्रैक्टर से पीछे से दोनों टकरा। टक्कर इतनी तेज थी कि स्कूटी सवार दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।

सुबह 4 बजे हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, शनिवार को सुबह 4 बजे माड़िया गांव स्थित घंटाघर बाबा मंदिर के पास हुई दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में दुल्हीपुर के रहने वाले उस्मान (33) और उसके मामा जुबेर (44) हादसे के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें रराहगीरों और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को वाराणसी के ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। इस दौरान ट्रामा सेंटर में पहुंचने पर डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि जुबेर रायबरेली का रहने वाला था। दोनों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटे लगी है।

खुशियां मातम में बदलीं: सीतापुर में अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रौंदा, 6 लोगों की दर्दनाक मौत

ये भी पढ़ें
Sitapur Road Accident

मुगलसराय कोतवाली पुलिस ने बताया है कि शनिवार की सुबह डायल 112 के माध्यम से हादसे की जानकारी हुई, जिसके बाद मौके पर पुलिस टीम को रवाना किया गया। पुलिस ने बताया है कि दोनों घायलों को तत्काल ही निजी वाहन से एक निजी अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि ट्रामा सेंटर पहुंचने पर डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

क्या बोली पुलिस

इधर हादसे की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के बाद परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंचे। एक ही हादसे में मामा और भांजे की हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस ने बताया है कि दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वही दुर्घटनाग्रस्त स्कूटी और ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में जांच की जा रही है। परिजनों की तरफ से तहरीर प्राप्त होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कुशीनगर में 50 यात्रियों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मारी, दिवाली मनाने घर जा रहे 3 लोगों की मौत

ये भी पढ़ें
Accident
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.