कुशीनगर में 50 यात्रियों से भरी बस को ट्रक ने टक्कर मारी, दिवाली मनाने घर जा रहे 3 लोगों की मौत

पुलिस के अनुसार, प्राइवेट बस आनंद विहार (दिल्ली) से बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही थी। बस में सवार अधिकांश यात्री दीवाली और छठ पूजा का त्योहार मनाने अपने घर लौट रहे थे। शनिवार तड़के लबनिया गांव के समीप बस की सीधी टक्कर एक ट्रक से हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए।