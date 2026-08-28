नेपाल की बाढ़ के बाद नारायणी नदी में बहकर आए 7 शव, महराजगंज-कुशीनगर में दहशत; प्रशासन ने बढ़ाई निगरानी

Nepal flood: महराजगंज के टेलफाल इलाके में बृहस्पतिवार को नदी के तेज बहाव के बीच एसएसबी और एसडीआरएफ की टीम को शव दिखाई दिए। भेड़िहारी के पास ठोकर नंबर एक से तीन शव निकाले गए। इनमें दो महिलाएं और एक पुरुष था।इसी क्षेत्र में बाद में एक महिला का शव और मिला। इस तरह महराजगंज में कुल चार शव बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक, शवों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। उन्हें भेड़िहारी में सुरक्षित रखा गया है। स्थानीय प्रशासन ने नेपाल के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है।