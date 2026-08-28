देर रात तड़तड़ाई बनारस पुलिस की बंदूक, मुठभेड़ में घायल हुए दो बदमाश, अलग-अलग जगहों पर हुई कार्रवाई

एसीपी कैंट ने बताया कि झारखंड के रहने वाले एक युवक ने उसकी बहन के साथ अनाचार किए जाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष एक कॉलोनी में किराए पर मकान लेकर आता है और उसी के पास रेस्टोरेंट भी चलाता है। पीड़ित की मानसिक रूप से विक्षिप्त बहन है जो मुकबधिर भी है। 27 अगस्त की शाम वह छत पर गई थी, इसी दौरान रेस्टोरेंट का कर्मचारी शुभम भारती वहां पहुंचा और उसकी बहन के साथ अनाचार किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसके बाद वरुणा नदी के पास बने कॉरिडोर इलाके में आरोपी ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। आरोपी के पास अवैध तमंचा वा कारतूस भी बरामद हुए हैं।