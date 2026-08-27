वाराणसी में गंगा के जलस्तर में कमी, वरुणा ने बढ़ाई मुसीबत, चेतावनी बिंदु किया पार, लोग टेंट में रहने को मजबूर

बता दें कि 2023 में अगस्त के अंतिम सप्ताह में जलस्तर 64.76 मीटर दर्ज किया गया था। वहीं, 2024 में अगस्त में 66.96 मीटर जबकि 2025 में 67.86 मीटर दर्ज किया गया था। वरुणा नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण लोग पलायन को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या चोरों का आतंक है। लोगों को यह डर है कि खाली मकान देखकर कर चोर उस पर धावा बोल सकते हैं और घर के सामानों की चोरी हो सकती है। नक्खी घाट के रहने वाले मोहम्मद आफताब आलम ने बताया कि पूरा परिवार रिश्तेदार के यहां चला गया है, जबकि वह घर के छत पर रहकर निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि रात में ऐसे इलाकों में चोरों का आतंक बढ़ जाता है।