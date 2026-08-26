70 साल बाद खुले इतिहास के 22 बक्से, निकला 3,000 साल पुराना बनारस

गंगा और वरुणा के संगम के पास स्थित राजघाट को मध्य गंगा घाटी के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में गिना जाता है। यहाँ 1957 से 1969 के बीच बीएचयू और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने खुदाई की थी। पुरातत्वविदों ने यहाँ प्राचीन बस्तियों, मकानों, टेराकोटा वस्तुओं और मुहरों के अवशेष पाए थे। खुदाई से राजघाट के करीब 800 ईसा पूर्व से मध्यकाल तक के 6 सांस्कृतिक कालखंडों का पता चला। खास बात यह है कि पिछले महीने इसी स्थल से मिला करीब 70 साल पुराना मानव कंकाल भी पहली बार दोबारा खोला गया था। उससे प्राचीन डीएनए के नमूने लिए गए हैं। यानी अब बंद बक्सों में कैद पुरावशेष ही नहीं, प्राचीन बनारस के लोगों की कहानी भी विज्ञान की मदद से फिर सामने आने की उम्मीद है।