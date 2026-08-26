आंध्र प्रदेश में परिवार के तीन सदस्यों की खुदकुशी मामले में नया मोड़, आरोपी सादिक खान मेरठ से गिरफ्तार

आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) के काकीनाड़ा (Kakinada) जिले में एक परिवार के तीन सदस्यों की खुदकुशी (Triple Suicide) के मामले में नया मोड़ आ गया। मरने से पहले सौजन्या ने पांच पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने आरोप लगाया कि शूटिंग कोच शेख सादिक खान ने उसके पति को मारा, फिर उसे लगातार प्रताडि़त किया, धर्म परिवर्तन का दबाव डाला और बेटे को अगवा कर आतंकियों को बेचने की धमकी दी। पुलिस ने 10 विशेष टीमें बनाकर पांच राज्यों में उसे ढूंढा और मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। ट्रांजिट वॉरंट पर काकीनाड़ा लाने के बाद अदालत ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।