‘3 साल में अपराधों में दोष सिद्धि दर 25% बढ़ाएंगे’ – अमित शाह

गृह मंत्री ने देश को जल्द घुसपैठिया मुक्त बनाने की बात भी कही। उन्होंने देश में अवैध घुसपैठ के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए इस समस्या के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, "भारत कोई धर्मशाला नहीं है। मोदी सरकार देश को बहुत कम समय में घुसपैठियों से मुक्त कर देगी। पिछले आठ महीनों में सभी सीमावर्ती राज्यों का दौरा करके हमने राज्यों के साथ चतुर्भुज सीमा सुरक्षा दृष्टिकोण का एक दस्तावेज साझा किया है। इस देश में रहने का अधिकार सिर्फ देश के नागरिकों को ही है। घुसपैठिए देश की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकीय बदलाव के लिए खतरा हैं। हमारा लक्ष्य देश को बहुत कम समय में घुसपैठियों से मुक्त करना है।"