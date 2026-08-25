सेमीकंडक्टर और AI कंपनियों के लिए BIS नियम होंगे आसान, पीयूष गोयल बोले- भारत को बनाएंगे ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब

Piyush Goyal: भारत सरकार सेमीकंडक्टर, Artificial Intelligence (AI) और अन्य हाई-टेक्निकल कंपनियों के लिए निवेश का रास्ता आसान करने की तैयारी में है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि सरकार भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के प्रमाणन नियमों को सरल बनाने पर काम कर रही है, ताकि वैश्विक कंपनियों को भारत में इंडस्ट्री लगाने में नियमोंके बाधाओं का सामना न करना पड़े। टोक्यो में सेमीकंडक्टर और AI पर आयोजित गोलमेज बैठक में गोयल ने कहा कि भारत का लक्ष्य दुनिया का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण केंद्र बनना है और जापानी कंपनियों को केंद्र व राज्य सरकारों की ओर से हरसंभव सहयोग मिलेगा।